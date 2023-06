Le Nicaragua disqualifié de la Gold Cup

Pierre Richard.

Le Nicaragua est officiellement disqualifié de la Gold Cup 2023 – tournoi continental de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes – pour avoir aligné un joueur inéligible pendant huit matchs. En effet, Richard Rodríguez, né en Uruguay, a disputé des rencontres de Ligue des Nations de la CONCACAF, sans avoir répondu à tous les critères administratifs (non précisés pour le moment) permettant d’acquérir légalement la nationalité nicaraguayenne. Dès lors, le comité de discipline de la CONCACAF a décidé d’éjecter le pays et de le remplacer dans le groupe A par Trinité-et-Tobago, jusque-là barragiste, lui-même remplacé par Antigua-et-Barbuda dans ces barrages prévus du 16 au 20 juin prochains.

🚨 COMUNICADO DE PRENSA 🚨 pic.twitter.com/ESMyHEb7HU — FENIFUT NICARAGUA (OFICIAL) (@Fenifutnica) June 13, 2023

Enfin, le Nicaragua est relégué en ligue B de la Ligue des Nations, remplacé dans la A par Trinité-et-Tobago.

Une rivalité vient de naître.

