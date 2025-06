Le message d’adieu touchant d’Ángel Di María à Benfica

Et un Ángel passe.

Après avoir joué son ultime match avec un club européen lors de la défaite de Benfica face à Chelsea en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs samedi soir, Ángel Di María a adressé un message d’adieu au club lisboète et au football européen sur le site officiel de Benfica. L’ailier argentin a notamment confié : « J’ai toujours considéré ce club comme ma maison ! Benfica, c’est de l’amour pur. »

🫶 «O Benfica é amor puro!» 🔗 Assiste à entrevista completa no BPlay ⮕ https://t.co/yATGrGn0We pic.twitter.com/QKo7Kxoyry — SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2025

Âgé de 37 ans et passé, entre autres, par le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain, El Fideo aura marqué son époque par son romantisme et son refus de se soumettre (lui) au chant des sirènes émiraties. Le champion du monde 2022 s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa belle et longue carrière en rejoignant Rosario Central, son club formateur, qu’il avait quitté en 2007 pour Benfica.

Déchirant.

Les meilleurs moments d’Ángel Di María en Europe