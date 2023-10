Le match fou de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions asiatique

Il a du ballon, ce petit jeune.

Ce mardi soir, Al-Nassr accueillait Al-Duhail en Ligue des champions asiatique, et la star locale, un certain Cristiano Ronaldo, a régalé. Alors que son partenaire Sadio Mané (56e) avait marqué juste avant lui, CR7 s’est offert un superbe doublé du pied gauche, avec un délicieux enroulé (61e) et une impressionnante volée (81e).

¡MÚSICA MAESTRO! ¡PINTURA ABSOLUTA DE CRISTIANO RONALDO! ¡UNA OBRA DE ARTE PARA VER MIL VECES! Mira la Champions de Asia en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/UfwITIKKaW — Futbol Picante (@futpicante) October 24, 2023

INOXIDABLE INAGOTABLE Cristiano Ronaldo con otra pintura más para firmar su doblete en la Champions de Asia. Mira lo mejor del torneo en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/avViAljQO5 — Futbol Picante (@futpicante) October 24, 2023

Et ce n’est pas tout, puisqu’en début de partie, la légende portugaise avait signé une passe décisive, avec cette petite talonnade pour Talisca (25e). Il y a quatre jours en championnat, Ronaldo s’était illustré par un coup franc imparable qui avait offert la victoire à son équipe, contre Damac (2-1). Ce soir, Al-Nassr s’est imposé au terme d’un match spectaculaire (4-3) et pointe en tête du groupe E, dans cette phase de poules.

¡POR FAVOR LA ASISTENCIA DE CR7! ¡ESPECTACULAR EL PASE PARA EL GOL DE TALISCA! Mira la Champions de Asia en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/1lzQX6tYr5 — Futbol Picante (@futpicante) October 24, 2023

Galtier le dit : il n’a pas entraîné le meilleur joueur du monde