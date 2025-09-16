S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG

Le Barça ne pourra pas recevoir le PSG au Camp Nou

La crémaillère est annulée.

Le journal espagnol Mundo Deportivo a révélé ce mardi que la rencontre de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, prévu le 1er octobre prochain, ne pourra pas se jouer au Camp Nou. Toujours en travaux, le Camp Nou n’aura atteint à cette date que sa première phase à 27 000 spectateurs, or l’UEFA exige un minimum de 45 000 places et l’ouverture de la tribune latérale faisant face aux caméras. Le stade de Montjuïc devrait donc accueillir ce duel, mais le club catalan prévoit toujours d’effectuer son grand retour au Spotify Camp Nou, le 28 septembre face à la Real Sociedad.

Une exception de l’UEFA ?

D’après la réglementation de l’UEFA, une équipe doit jouer toutes ses rencontres de phase de ligue à domicile dans le même stade, mais le Barça n’exclut pas la possibilité de pouvoir jouer ses autres matchs au Camp Nou. Toujours selon Mundo Deportivo, le club catalan et l’instance de football européenne entretiendraient de bonnes relations et son président, Aleksander Čeferin, pourrait tenir compte de l’avancée des travaux du stade barcelonais, récemment inspecté par les techniciens de l’UEFA.

Les Catalans souhaiteraient jouer leur troisième rencontre de Ligue des champions dans leur stade fétiche, face à l’Olympiakos le 21 octobre. D’ici là, ils devraient avoir atteint le seuil des 45 000 places requises.

Les plaintes du Real Madrid sont en cours de téléchargement.

Mbappé et Salah plus forts que Dembélé et Yamal sur EA Sports FC

