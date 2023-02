Le légendaire commentateur de football anglais John Motson est décédé

Adieu légende.

John Motson, mythique commentateur de football outre-Manche, est décédé ce jeudi 23 février à l’âge de 77 ans. Le journaliste a travaillé plus de vingt ans pour la BBC et commenté pas moins de 2500 matchs de football selon le Guardian. Côté palmarès, celui qui était surnommé « Motty » a couvert dix Coupes du monde, dix Euros et 29 finales de FA Cup.

Motty was famous for his trademark sheepskin coats and encyclopaedic knowledge of the game.

For many, a part of their childhood will have gone with his death aged 77 🙏

