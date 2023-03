Le jeu FIFA lance un maillot spécial pour la journée internationale des droits des femmes

Le futur maillot préféré de ton streamer-euse préféré-e.

EA Sports s’est associé à la designer Harkiran « Harky » Kalsi pour créer de nouveaux accessoires à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 8 mars. Ce maillot spécial, frappé du #EmbraceEquity (traduction : adopter l’équité) sera disponible pour les joueurs et joueuses dans le mode FUT.

Des chaussures ont également été créées pour les modes de jeu Clubs Pro et Volta Football. Sam Kerr (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Catarina Macario (Lyon) et Dzsenifer Marozsán (Lyon) sont les ambassadrices officielles de FIFA 23 pour cet évènement. « Quand j’étais plus jeune, je m’inspirais du football masculin et c’est vraiment cool que la prochaine génération puisse désormais s’inspirer d’athlètes féminines incroyables », a déclaré l’attaquante des Blues.

