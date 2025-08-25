La LFP annonce un partenariat avec Sorare

Et une collaboration de plus pour la LFP.

Ce lundi, la Ligue de football professionnel a annoncé qu’elle nouait un partenariat avec Sorare. Le principe de ce jeu de fantasy : acheter des cartes virtuelles de joueurs pros avec de l’argent (du vrai) et espérer que leurs valeurs monétaires augmentent grâce à leurs performances sur le terrain dans le monde réel. Cette sorte de bourse du football attire des centaines de milliers de joueurs à travers le monde depuis la fondation du jeu en 2018.

SORARE ET LFP MEDIA SIGNENT UN PARTENARIAT INÉDIT@Sorare, leader mondial du fantasy sport, et LFP MEDIA annoncent un partenariat inédit marquant leur première collaboration officielle. Communiqué 👉 https://t.co/Q0xt5T1tG2 pic.twitter.com/Lw3UkVjUL0 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) August 25, 2025

Sorare se répand

Avant la signature de cet accord avec la LFP, les utilisateurs pouvaient déjà investir dans des joueurs des équipes françaises grâce à des partenariats avec certaines équipes. Désormais, l’ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont intégrés au jeu, aussi bien dans sa version payante que dans une version gratuite, où les participants doivent composer une équipe de cinq joueurs à chaque journée de championnat.

« Ce partenariat permet à Sorare de compléter son offre de jeu, mais aussi de renforcer la visibilité de la marque en France. En se mettant dans la peau d’un manager, les utilisateurs Sorare pourront désormais recruter les meilleurs joueurs du championnat français, composer leurs équipes de cinq joueurs et remporter des récompenses exceptionnelles », rapporte la LFP dans son communiqué. Ce mode de jeu existait déjà en Premier League, en Liga, mais aussi en Bundesliga.

Un conseil si vous voulez gagner : prenez Olivier Giroud.

