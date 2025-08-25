S’abonner au mag
  • France
  • LFP

La LFP annonce un partenariat avec Sorare

MBC
La LFP annonce un partenariat avec Sorare

Et une collaboration de plus pour la LFP.

Ce lundi, la Ligue de football professionnel a annoncé qu’elle nouait un partenariat avec Sorare. Le principe de ce jeu de fantasy : acheter des cartes virtuelles de joueurs pros avec de l’argent (du vrai) et espérer que leurs valeurs monétaires augmentent grâce à leurs performances sur le terrain dans le monde réel. Cette sorte de bourse du football attire des centaines de milliers de joueurs à travers le monde depuis la fondation du jeu en 2018.

Sorare se répand

Avant la signature de cet accord avec la LFP, les utilisateurs pouvaient déjà investir dans des joueurs des équipes françaises grâce à des partenariats avec certaines équipes. Désormais, l’ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont intégrés au jeu, aussi bien dans sa version payante que dans une version gratuite, où les participants doivent composer une équipe de cinq joueurs à chaque journée de championnat.

« Ce partenariat permet à Sorare de compléter son offre de jeu, mais aussi de renforcer la visibilité de la marque en France. En se mettant dans la peau d’un manager, les utilisateurs Sorare pourront désormais recruter les meilleurs joueurs du championnat français, composer leurs équipes de cinq joueurs et remporter des récompenses exceptionnelles », rapporte la LFP dans son communiqué. Ce mode de jeu existait déjà en Premier League, en Liga, mais aussi en Bundesliga.

Un conseil si vous voulez gagner : prenez Olivier Giroud.

Pourquoi faut-il arrêter de pousser pour le retour des champions du monde 2018 avec les Bleus

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille-Monaco (1-0)
Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine