Un blessé de retour dans le groupe du PSG pour l’Atalanta

MBC
Khvicha Kvaratskhe est là.

Incertain depuis sa blessure contre Lens le week-end dernier, le long blase de Khvicha Kvaratskhelia est bel et bien inscrit dans le groupe de Luis Enrique pour le retour de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur espagnol avait expliqué qu’il fallait analyser l’état de santé de Kvara pendant l’entraînement de mardi après-midi. Visiblement, le Géorgien a apporté satisfaction et sera disponible pour traumatiser les défenseurs bergamasques.

Comme attendu, Lee Kang-in, sorti blessé dimanche, sera aussi de la partie alors que Lucas Beraldo, victime d’une entorse à la cheville également face à Lens, reste forfait. Blessé avec l’équipe de France, Dembélé est évidemment absent pour la réception des Italiens au Parc des Princes.

Place au spectacle.

L’Atalanta reste-t-elle sexy sans Gasperini ?

MBC

