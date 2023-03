Le FC Barcelone va mettre Rosalía à l’honneur pour le Clásico

La Fama.

Après avoir déjà mis Drake à l’honneur, le FC Barcelone a annoncé ce mercredi 15 mars via un communiqué que le maillot des équipes masculine et féminine seront ornés du logo du dernier album de la chanteuse catalane Rosalía, Motomami, lors des prochains Clásicos. L’interprète de « Despechá », « Bizcochito » ou encore « Malamente » s’est toujours déclarée supportrice de l’entité blaugrana.

Que jo sé que he nascut per ser del Barça 💙❤@Spotify 🫶 @rosalia pic.twitter.com/6446bS2ZVm — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2023

L’emblème de l’album remplacera le logo Spotify sur les maillots des deux équipes à l’occasion des Clásicos qui auront lieu le samedi 25 mars pour les coéquipières d’Alexia Putellas et le dimanche 19 mars pour les hommes de Xavi. Spotify, sponsor maillot des Blaugrana depuis l’été dernier, ne rate pas une occasion de faire du marketing. L’album de la native de Sant Cugat del Vallès fête sa première année durant le mois de mars, un anniversaire qui tombe à pic, puisque les Clásicos féminin et masculin tombent également durant la même période. Il sera possible pour les Culés fans de Rosalía de se procurer le maillot événement, dès le 15 mars en boutique. Il faudra néanmoins débourser 400 euros pour l’édition limitée du maillot qui comporte le logo de « Motomami » floqué du nom de la chanteuse et du numéro 1, référence à l’anniversaire de la sortie de l’album.

Un maillot pour le dernier single de Shakira aurait encore mieux marché.

