Le Barça décroche sa 28e couronne d'Espagne !

Espanyol 0-2 FC Barcelone

Buts : Yamal (53e) & F. López (90e+5) pour les Blaugrana

Le Barça retrouve son trône !

Deuxième à dix points du Real Madrid la saison passée, le FC Barcelone s’est offert son 28e titre de champion d’Espagne, ce jeudi soir. Et presque à la maison, puisque c’était sur la pelouse de son voisin, l’Espanyol (0-2). Une rencontre en marge de laquelle de violents incidents ont eu lieu, sur le parvis du stade Cornellà-El Prat, où une automobiliste a foncé dans la foule dans des circonstances qui restent à éclaircir – aucun blessé grave n’est néanmoins à déplorer. Malgré les protestations de certains supporters locaux, le match a été maintenu.

[🎞️VIDEO – 💥BUT] 🇪🇸 #LaLiga 🚨 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 🚨 ✨ 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 marque le 𝐁𝐔𝐓 𝐃𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 pour le FC BARCELONE !!!! 😍 Et c’est un vrai chef-d’œuvre !!!https://t.co/BR6Re7G5fl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2025

Yamal encore partout

Et qui d’autre que Lamine Yamal pour emmener le club blaugrana vers le sacre ? Alors que sa formation avait été secouée en début de partie, le gaucher de dix-sept ans est sorti de sa boîte et de son couloir droit à la 53e pour aller chercher la lucarne opposée : tout simplement splendide. C’est également lui qui s’est retrouvé victime du vilain geste de Leandro Cabrera, bêtement expulsé (80e), et qui a délicieusement glissé le cuir à Fermín López pour sécuriser pour de bon la victoire, et le titre (90e+5). Avec 85 points, soit 7 d’avance sur son rival madrilène, le club catalan ne peut plus être rejoint, et s’offre ainsi le doublé après la Copa del Rey remportée de manière épique face aux Merengues, le 26 avril (3-2 A.P.).

Ah oui, et sinon, l’Athletic Bilbao s’est imposé sur le pré de Getafe (0-2) pour s’assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine.