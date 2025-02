Le directeur général de Monaco soutient Hütter et encense le PSG

Thiago met les choses au clair.

Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, a accordé une interview à L’Équipe pour s’exprimer sur la dynamique de son club. Les Monégasques connaissent une saison en montagnes russes après avoir bien débuté. La victoire 7 à 1 contre le FC Nantes ce samedi a fait du bien au club de la Principauté, qui joue son avenir en Ligue des champions contre Benfica mardi soir.

« Sans doute le meilleur PSG qu’il n’y jamais eu »

Questionné sur l’approche de son entraîneur Adi Hütter, le dirigeant monégasque a tenu à le soutenir publiquement. Le technicien avait demandé à ses joueurs directement quel était le problème selon eux lors d’une réunion, une méthode approuvée par Scuro. « On ne bâtit pas des succès en imposant une méthode militaire, estime-t-il. Les joueurs sont intelligents, ouverts à la discussion, ils comprennent les choses. Pour moi, l’impact est positif, pas négatif. Je soutiens cette approche. S’écouter rend plus fort. »

Le Brésilien a également été interrogé sur l’incapacité de son équipe à concurrencer le PSG sur une période plus longue : « C’est sans doute le meilleur PSG qu’il n’y ait jamais eu, avec des concepts clairs et aucune défaite en L1. Par rapport à notre budget et à la construction de notre effectif, les concurrencer aurait été très ambitieux. » Une analyse honnête et lucide du directeur général, qui a confirmé sa confiance à son entraîneur début janvier en prolongeant son contrat pour deux années supplémentaires.

Allez, un nouveau triplé de Mika Biereth mardi soir, et tout ira bien.

