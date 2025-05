Ce député marseillais chambre le PSG à quelques heures de la finale

À jamais les premiers, inlassablement.

À quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter, ce samedi après-midi, le député des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu y est allé de son petit chambrage sur son compte X. Marseillais de naissance et supporter inconditionnel des Olympiens, l’homme politique de 37 ans a publié une photo des logos de l’OM et de l’Inter Milan superposés, accompagnée d’une légende on ne peut plus explicite : « À jamais les premiers. »

À jamais les premiers ❤️ pic.twitter.com/rOEK4g6gtB — Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) May 31, 2025

La mémoire courte ?

Cette pique ne devrait pas vraiment plaire aux supporters parisiens, et aux Français qui souhaitent voir l’équipe de l’Hexagone s’imposer ce samedi soir. Mais à Marseille, la rivalité grille la priorité à la vitrine du football français. Quitte à oublier ce qui a pu se passer des mois auparavant.

En février dernier, après le scandale de la banderole pendant un Nice-OM, des supporters intéristes avaient apporté leur soutien aux Niçois en accrochant la leur, en évoquant à leur tour « les rats marseillais. » Une attaque frontale qui n’a pas empêché le député de choisir son camp, et les supporters de l’OM de s’arracher le maillot aux rayures noires et bleues.

⚫️🔵 La banderole des ultras de l’Inter en soutien aux niçois face aux « rats marseillais » (🎥 @Tony_nikaia) pic.twitter.com/o4GQeLQNLs — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) February 6, 2025

Alors, toujours Intériste ?

Finale de Ligue des champions : Pierre Kalulu a fait son choix