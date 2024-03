Le calvaire continue pour Roméo Lavia, blessé jusqu’à la fin de saison

Entre Christopher Nkunku, Wesley Fofana et Roméo Lavia, Chelsea collectionne décidément les joueurs fantômes.

Recruté à prix d’or cet été par les Blues (environ 62 millions d’euros), Lavia n’a toujours pas réellement débuté son aventure londonienne. Touché à la cheville en septembre, puis aux ischio-jambiers en décembre, le Belge n’a disputé qu’une seule rencontre avec Chelsea cette saison, étant entré en jeu pour 33 minutes contre Crystal Palace en décembre. Et ça sera là ses seules minutes en 2023-24, étant donné que son club a annoncé ce mercredi que le joueur de 20 ans avait rechuté. Il sera sur la touche jusqu’à la fin de la saison.

Midfielder Romeo Lavia will miss the remainder of the 2023/24 season.

Read the full statement below. ⤵️

