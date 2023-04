Le but improbable de Dayot Upamecano lors du Klassiker

« Il me fait penser à Desailly, mais plus habile avec ses pieds », souriait Jean-Pierre Papin au micro de BeIN Sports avant le coup d’envoi.

Et comme d’habitude : JPP a visé juste au sujet de Dayot Upamecano. Car le défenseur français, déjà buteur avec les Bleus lors de la trêve, face aux Pays-Bas, a remis ça pour ouvrir le score samedi, face au Borussia Dortmund. Un but bienvenu, alors que le Bayern était aux fraises en début de rencontre. Mais surtout un but venu d’ailleurs, improbable, et déjà culte. A 60 m des cages de Dortmund, Dayot Upamecano voit l’appel de Leroy Sané. Ni une ni deux, l’ancien Valenciennois l’envoie en profondeur. Pas fou, Kobel a tout lu et sort botter le cuir, sauf que le portier du BVB se troue totalement. Derrière Leroy Sané suit le coup, mais le ballon filant tout seul au but, l’Allemand a la classe de ne pas le toucher. Le but est donc bien accordé à Dayot Upamecano.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga 🤯🤯🤯 OHHHHHH LA TERRIBLE BOULETTE DE KOBEL ! 😭 Le gardien de Dortmund rate complètement sa sortie après une passe d'Upamecano ! 1-0 pour le Bayern ! https://t.co/wGvX6DBEOG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2023

Une ouverture du score aussi inattendue que gag, et qui a lancé un quart d’heure de folie pour le Bayern, qui menait 3-0 à la 24e minute.

Morale : toujours écouter Jipépé.

