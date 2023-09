Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Nouvel opus de la sélection des meilleurs buts amateurs du week-end, proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ FA ST SYMPHORIEN TOURS vs AS FONDETTES FOOTBALL (Départemental 3 – Adwork »S Intérim)

Quoi de mieux pour commencer la semaine qu’une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne ? Sur coup franc, qui plus est ! Le bijou est signé de l’Aspo Tours Football. Numéro 10 dans le dos et brassard de capitaine autour du bras, le buteur sait gérer la pression. En plus de cela, son équipe s’est imposée 3-0. De quoi passer une soirée au plus-que-parfait.

2/ METZ APM FC vs SEDAN (U15 Régional 1)

Oh la frappe monstrueuse. Alors oui, le gardien n’est pas exempt de tout reproche, mais quel boulet de canon du numéro 5 tout de même. Frappe limpide du Messin qui finit au fond des filets, depuis le rond central. Somptueux. Une petite pensée pour le gars sur le bord du terrain que l’on entend dire qu’il a raté le but. Alors comme lui, on dit « Merci Caro ! »

3/ Fleury 91 FC vs RUEIL MALMAISON FC (U18F Régional 1)

Le sang-froid de la buteuse. La numéro 7 de Fleury n’a absolument pas tremblé au moment de conclure. Lancée en profondeur, elle a patiemment attendu la sortie de la gardienne avant de l’enrhumer d’une subtil râteau. C’est parfait, c’est beau, ça mérite de figurer dans le top buts du week-end.

4/ JOINVILLE RC vs BRETIGNY FCS (Critérium Interdépartemental U13)

Il n’a pas fait exprès, mais c’est magnifique. Durant la victoire 6-0 des siens face à Brétigny, le numéro 2 et latéral droit des U13 de Joinville a régalé le public d’un centre tir en pleine lucarne. Vu la réaction du buteur, ce n’était clairement pas son intention de départ, mais le résultat et plus que probant et la trajectoire folle.

5/ MARTIGNAS ILLAC vs CA BEGLAIS (Seniors Regional 3)

Festival de buts entre le FC Martignas-Illac et le CA Béglais (3-3), mais celui-ci ressemble au clou du spectacle. Combinaison jouée à la perfection sur coup franc, le centre arrive devant le but et l’attaquant déclenche un ciseau parfait d’équilibre. Ils en avaient rêvé, ils n’osaient peut être pas l’imaginer mais c’est le genre de but dont on se rappelle pendant longtemps.