Le beau-père de Joselu et Carvajal n’a pas sa langue dans sa poche

L’homme le plus chanceux au monde ?

Ce jeudi, le Real Madrid a remporté le derby face à Getafe (2-0) grâce à un doublé de l’international espagnol Joselu (9 sélections, 5 buts). L’ancien attaquant de l’Espanyol Barcelone – revenu l’été dernier à la Casa Blanca – possède la particularité de partager le même beau-père avec un de ses coéquipiers, Daniel Carvajal. Luismi, le suegro (beau-papa) en question, était invité dans l’émission El Partidazo de la radio Cope, au sortir de la victoire madrilène ce 1er février, et s’est fendu d’une déclaration amusante, faisant allusion à ses deux filles jumelles, mariées aux deux joueurs du Real : « Je me le suis dit plusieurs fois, mais si j’arrive à avoir plus de filles, je reprends la FIFA », faisant rigoler tout l’auditoire.

🎧El suegro de Joselu y Carvajal, en @partidazocope: "Si llego a tener más hijas, me hago con la FIFA" ⚽@juanmacastano entrevistó al suegro de los dos futbolistas del Real Madrid, que están casados con las hijas gemelas de Luismi https://t.co/VpvDAHs9Nb — COPE (@COPE) February 2, 2024

Le DJ espagnol qui ambiance les supporters merengue en discothèque – en face du stade Santiago Bernabéu – a poursuivi son show, avouant avoir un attachement naturel dans la famille, envers le club qui détient 14 Ligues des champions. « Mes filles sont des madridistas, c’est ce à quoi je me suis attaché depuis qu’elles sont petites, pour qu’elles soient heureuses toute leur vie, assure-t-il. Si elles avaient eu des copains de l’Atlético de Madrid, cela se serait mal passé avec moi. » L’animateur des soirées madrilènes a clôturé son intervention – après avoir révélé que l’attaquant du leader de Liga était un sacré boute-en-train comparé à Dani Carvajal -, affirmant qu’il s’attèlera à ce que ​« ses petits-enfants soient des joueurs ou joueuses du Real Madrid et de la sélection espagnole », dans la continuité de ses gendres.

On ne doit pas s’emmerder pendant le poulet-frites du dimanche, chez Luismi.

Bellingham aurait traité Greenwood de « violeur » en plein match