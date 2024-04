Le Barça lance sa plateforme de streaming

Barça and chill.

Ce jeudi, le FC Barcelone a officiellement lancé Barça One, sa nouvelle plateforme de streaming. Ce petit Netflix du club blaugrana, téléchargeable sur smartphone et Smart TV et accessible sur Internet, a pour but de remplacer Barça TV, la chaîne télévisée du club lancée en 1996 et qui a fermé ses portes en juin 2023. La plateforme est accessible gratuitement ou via un abonnement Premium à 1,99 euro.

Barça One répertorie des documentaires, des interviews, des directs et d’autres contenus originaux sur l’institution catalane dans son ensemble (football, basket, futsal…). Si une passion soudaine pour les chantiers vous prend, vous pouvez ainsi suivre en live la construction du nouveau Camp Nou. La plateforme permet aussi de se refaire l’intégralité des meilleurs matchs de légende du club, tels que le 2-6 collé au Real Madrid en 2009, la finale de Coupe des clubs champions 1992 ou encore les finales de Copa del Rey.

Enjoy 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗢𝗡𝗘! 🍿 The Club's new streaming platform is now available! — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2024

On laisse deviner à nos amis parisiens quel match a été mis en avant sur la page d’accueil.

