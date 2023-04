L’AZ Alkmaar remporte la première Youth League de son histoire

AZ Alkmaar 5-0 Hajduk Split

Buts : Addai (45e, SP), Poku (70e, 75e) et Meerdink (79e, 87e) pour les Kaasboeren.

Heureusement que ça ne compte pour le coefficient UEFA.

Devant plus de 5000 Croates déchaînés ce lundi au Stade de Genève, les joueurs de l’AZ Alkmaar ont atomisé le Hajduk Split et remporté la première Youth League de leur histoire. Ce sont les jeunes Néerlandais qui prennent rapidement la maîtrise du match, notamment grâce au Ghanéen Jayden Addai, virevoltant dans ce premier acte. C’est lui qui déclenche les hostilités d’une lourde frappe (2e), puis qui n’est pas loin de profiter d’un corner mal repoussé (16e) pour ouvrir le score. Bien décalé par Ernest Poku dans la surface, Fedde de Jong écrase trop sa frappe pour surprendre Borna Buljan. Finalement, c’est bien Addai qui profite d’une faute stupide de Luka Vušković sur Ernest Poku dans la surface pour ouvrir la marque sur penalty, en croisant sa tentative du gauche juste avant la pause (1-0, 45e).

Au retour des vestiaires, les Croates exploitent mieux leurs situations de contre, à l’image de Niko Đolonga, qui centre en retrait depuis la droite, mais qui voit Rokas Pukštas, pourtant dans une situation idéale, rater son geste (54e). Alkmaar répond via Poku, passé sur l’aile gauche et meilleur Néerlandais après la pause, qui repique dans l’axe, mais dont la frappe du droit s’envole au-dessus du but (57e). Le jeune ailier continue son travail dans son couloir et repique une nouvelle fois dans l’axe, avant d’envoyer une frappe dans le petit filet opposé pour corser l’addition (2-0, 70e). Poku est lancé et s’offre un doublé après une récupération haute et un bon mouvement avec Mexx Meerdink (3-0, 75e). Passeur décisif quatre minutes plus tôt, Meerdink y va également de son but, en s’infiltrant seul dans la surface et en fusillant le gardien (4-0, 79e). Puis signe également un doublé grâce à l’excellent service de Kees Smit, lui permettant d’ajuster Buljan (5-0, 87e).

Les Néerlandais succèdent à Benfica !

AZ Alkmaar (4-2-3-1) : Owuso-Oduro – Mastoras (van Aken, 84e), Goes, Schouten, Beukers – Smit (Kalisvaart, 88e), Kwakman – Addai (Kerssens, 84e), de Jong, Daal (Meerdink, 46e) – Poku (Gerold, 85e). Entraîneur : Jan Sierksma.

Hajduk Split (5-4-1) : Buljan – Đolonga (Nazor, 63e), Jurić-Petrašilo, Kavelj, Vušković, Hrgović – Brajković (Reic, 78e), Capan (Arković, 68e), Pukštas, Vrcić (Duic, 78e) – Antunović (Skoko, 63e). Entraîneur : Marijan Budimir.

