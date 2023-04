Une finale inédite AZ Alkmaar-Hajduk Split en Youth League

Ça compte aussi, les U19, dans le coefficient UEFA ?

L’affiche de la finale de Youth League, qui aura lieu ce lundi à 18h, sera donc un étonnant AZ Alkmaar-Hajduk Split. Le Final Four se déroulant au Stade de Genève a laissé sur le carreau le Sporting, puis l’AC Milan, dans deux rencontres n’ayant rien à voir. La première, à 13h, s’est jouée dans une relative intimité, l’enceinte suisse dégarnie étant légèrement acquise à la cause lisboète. Et sur le terrain aussi, ce sont les Lions qui font la loi initialement, avec un magnifique but de Diogo Cabral d’une très belle frappe enroulée au second poteau qui finit en poteau rentrant (1-0, 9e). Puis Ernest Poku égalise en deux temps pour l’AZ sur la première vraie occasion néerlandaise (1-1, 30e). Le club qui enquiquine la France pour son coef UEFA va même passer devant sur un but de Ro-Zangelo Daal, un copié-collé de celui de Diogo Cabral, mais venu du côté gauche (1-2, 36e). Au retour des vestiaires, les Lisboètes reviennent grâce à un pénalty de Chico Lamba (2-2, 47e), mais finissent par s’incliner dans une belle séance de tirs au but, où les gardiens ont arrêté trois penaltys bien tirés. Score final : 2-2 (3-4 TAB).

À 18h, le Stade de Genève n’avait plus grand-chose à voir avec celui qui sonnait creux trois heures plus tôt. Il a été envahi par plus de 6000 supporters croates du Hajduk Split ayant fait le déplacement pour assister à cette demi-finale contre l’AC Milan. Malgré une ambiance à sens unique, ce sont bien les Milanais qui font la misère aux Dalmates, obligés de compter sur deux parades miraculeuses de Borna Buljan pour rester dans le match. De retour des vestiaires et poussés constamment par les leurs, les joueurs du Hajduk trouvent la faille sur un contre bien kick and rush avec une passe du gardien croate pour Roko Brajković en profondeur et un centre fort au second poteau que Jere Vrcić allume (1-0, 51e). Moins à la traîne dans le jeu, les Croates font le break grâce à un énorme coup de tête de Rokas Pukstas qui s’élève plus haut que tout le monde sur le corner de Roko Brajković (2-0, 69e). La tête sous l’eau, l’AC Milan va céder sous le pressing de Šimun Hrgović dans sa surface, qui frappe fort sans réfléchir (3-0, 76e). Les Rossoneri vont eux aussi profiter d’une boulette croate pour revenir, sur une faute de main du gardien croate (3-1, 83e). Mais trop tard : les supporters d’Hajduk font exploser le stade et se déssaper tous leurs minots qui finissent en caleçon après avoir filé shorts et maillots. Score final : 3-1.

Les supporters de Hajduk ont envahi le Stade de Genève ! Près de 6000 Croates sont attendus ce soir pour la demi-finale de Youth League contre l’AC Milan. pic.twitter.com/yKPn6nDM44 — Anna Carreau (@annacarreau) April 21, 2023

À voir si les 6000 Croates pourront poser un autre jour de congé et faire la différence lundi en finale.

