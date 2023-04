Le classement UEFA de la France dépend désormais de l’AZ Alkmaar

Les clubs français nuls de A à Z.

La qualification de l’AZ Alkmaar pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence au bout d’une séance de tirs au but ce jeudi soir contre Anderlecht (2-0, 4-1 aux t.a.b, aller 0-2) pourrait être d’une importance majeure pour le football français. Toujours cinquième avec 10, 583 points à l’indice UEFA, la France voit les Pays-Bas fondre sur elle à toute vitesse (8,600 points) et l’élimination de Nice contre le FC Bâle ce jeudi soir n’a rien arrangé (1-2 a.p., aller 2-2).

Toutefois la situation aurait pu être pire si le Feyenoord Rotterdam ne s’était pas fait renverser par l’AS Roma de José Mourinho (4-1 a.p., aller 0-1) en quart de finale retour de la Ligue Europa, toujours ce jeudi. Mais l’avance française reste maigre et les Bataves pourraient très bien passer devant à l’issue de la saison en cas d’exploit de l’AZ Alkmaar qui affrontera West Ham en demi-finale de C4. En effet, si le club du nord des Pays-Bas, quatrième d’Eredivisie, venait à soulever son premier titre européen à Prague le 7 juin prochain en remportant au minimum deux matchs, alors la France serait reléguée au sixième rang européen. Or conserver sa place dans le quintette européen au terme de cette saison permettrait à la France d’envoyer quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions en 2024-2025 (trois directement plus un via les tours préliminaires).

Le sort de la France est entre les mains d’Alphonse Areola et cela devrait nous rassurer ?

Le néant et l’angoisse