L’aventure de Rémy Cabella au LOSC va prendre fin

Ciao (Ca)bella !

Clap de fin dans le Nord pour Rémy Cabella. Le milieu offensif de 35 ans a annoncé ce mardi, sur son deuxième terrain préféré, Instagram, qu’il quitterait Lille à la fin de la saison. Et donc à la fin de son contrat, puisqu’il est lié avec les Dogues jusqu’en juin prochain.

Destination la Grèce ?

Revenu en Ligue 1 en 2022 via la porte lilloise après son aventure russe, l’ancien champion de France 2012 avec Montpellier aura disputé 105 matchs avec le club du Nord, claquant au passage 11 buts. « Je serai toujours reconnaissant envers le LOSC pour la confiance et la chance de vivre tous ces grands moments de ma carrière. Je suis fier d’avoir porté ce maillot et ces couleurs qui sont gravées en moi », a-t-il écrit, visiblement ému, sur Instagram.

La suite ? Elle pourrait s’écrire du côté de l’Olympiakos, en Grèce, selon L’Équipe. L’occasion pour lui de découvrir un quatrième championnat, après la France, l’Angleterre et la Russie, et de regoûter aux joutes européennes avec le récent champion de Grèce.

On a connu pire fin de carrière.

