Laurent Blanc : « Galtier va y arriver »

Il parle en connaissance de cause.

Vainqueur du PSG ce dimanche au Parc des Princes (0-1), l’OL lance parfaitement sa semaine décisive. Au contraire de Paris, qui enchaîne un second revers à domicile, après celui concédé contre Rennes avant la trêve. Une situation qui fragilise encore plus Christophe Galtier, qui a reçu le soutien de Laurent Blanc. « Le problème de Paris c’est que quand l’objectif numéro un n’est plus accessible, on dirait que la saison n’existe plus. C’est difficile de remobiliser tous les joueurs, pour l’objectif du championnat. Je pense que Christophe va y arriver, mais c’est dur. Cet environnement part dans tous les sens et c’est difficile à supporter », a expliqué le coach de l’OL en conférence de presse après la rencontre.

Ce succès des Gones leur permet donc de se mettre sur des bons rails en vue de la demi-finale de Coupe de France, mercredi à Nantes. « Ça va nous amener un peu de confiance, on en avait besoin. Les jeunes ont été très bons. Presque tout m’a fait plaisir, même si certains choix m’ont fait hurler. Tout m’a plus ce soir. De la préparation à ceux qui sont entrés. Quand on gagne, on arrive plus facilement à créer une équipe », s’est-il réjoui.

Battre Paris, mais perdre contre Nantes, ça ressemble beaucoup à l’OL.