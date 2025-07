L'Atlético attire Álex Baena

Oh la belle affaire.

L’Atlético de Madrid continue de se renforcer. Après le transfert définitif de Clément Lenglet et l’arrivée du latéral gauche Matteo Ruggeri, les Colchoneros officialisent l’arrivée d’Álex Baena en provenance de Villarreal. Le montant de l’opération s’élève à 50 millions d’euros, pour un joueur que le club suivait de près depuis plusieurs semaines.

¡Bienvenido, Álex Baena! 🤩 Acuerdo con el @VillarrealCF para el traspaso del internacional español, que firma por cinco temporadas con nuestro club. pic.twitter.com/2ecxeQZcf3 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 2, 2025

De la créativité dans le milieu de Simeone

L’international espagnol (10 sélections, 2 buts), âgé de 23 ans, s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Matelassiers. Milieu offensif créatif, capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, Baena sort d’une saison pleine avec le Sous-marin jaune, auteur de 5 buts et 9 passes décisives en Liga, et vient étoffer une ligne offensive en quête de variété. Son profil de dynamiteur et sa qualité technique devraient rapidement séduire le Metropolitano.

Avec cette signature, l’Atlético continue de muscler son mercato tout en gardant un œil sur Cristian Romero. Le défenseur de Tottenham serait la priorité de Diego Simeone pour la suite du mercato.

Enfin de la nouveauté à Madrid.

