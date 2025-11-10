L’Atlético de Madrid change de proprio

Des gros sous pour des gros projets.

C’était dans les papiers depuis de longues semaines, c’est désormais officiel. L’Atlético de Madrid a annoncé que le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital devenait l’actionnaire majoritaire du club : « L’Atlético de Madrid et ses principaux actionnaires – Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group et les fonds gérés par Ares Management – ont conclu un accord pour qu’Apollo Sports Capital, la société mondiale d’investissement dans le sport d’Apollo, devienne l’actionnaire majoritaire de notre club », a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario ℹ️ https://t.co/hezbPWt9Li pic.twitter.com/6czJFbyrAY — Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2025

De gros investissements à venir à Madrid

Les deux dirigeants, Miguel Ángel Gil et Enrique Cerez, conservent leur place au sein de l’organigramme colchonero, alors que la vente sera effectuée début 2026. Ce nouvel actionnaire doit aider à la réalisation de gros projets, notamment la construction d’un nouveau complexe sportif digne du centre du PSG à Poissy, pour accueillir le centre d’entraînement du club, ainsi que de nombreuses activités pour les fans.

Selon L’Équipe, Apollo Sports Capital aurait déboursé environ 2,5 milliards d’euros pour s’adjuger 50% des parts du club espagnol.

El Cholo reste le vrai patron, on ne veut rien savoir.

