László Bölöni : « J'aimerais interdire les portables mais c'est impossible »

À la sauce Bölöni.

À l’occasion de la réception des Girondins à Metz ce samedi, László Bölöni a accordé un entretien au journal L’Équipe, où il est notamment revenu sa manière de manager, lui qui est désormais âgé de 70 ans, et qui s’occupe de garçons avec qui il possède parfois une cinquantaine d’années d’écart. « Je n’ai pas de recette miracle mais j’ai des exemples de joueurs célèbres que j’ai entraînés comme Cristiano Ronaldo, Petr Čech ou Raphaël Varane et mon discours est simple : pour obtenir quelque chose dans la vie, que ce soit comme footballeur ou étudiant, cela passe toujours par le travail. Maintenant, à mon âge, je ne vais pas aller contre l’histoire. Les jeunes, c’est plus compliqué qu’avant. J’aimerais interdire les portables mais c’est impossible. Par contre je suis intransigeant sur le respect. »

Le Roumain, qui a réussi à remettre les Grenats sur pied, a encore toutes les chances de regoûter à une saison dans l’élite la saison prochaine. Mais il n’oublie pas non plus que le match fou face à Guingamp a plombé les siens, et n’hésite pas à donner son avis sur le corps arbitral : « Malgré ce que l’on pense, j’ai un profond respect vis-à-vis des arbitres. Malheureusement, ils font un métier où ils n’ont pas le droit de se tromper. Vivement le VAR en Ligue 2 aussi. Ce que j’ai du mal à avaler, c’est l’injustice comme face à Guingamp où on prend trois expulsions qui nous plombent pendant près de deux mois. Et puis certains, il leur manque une baguette comme un maître d’école. On n’est plus des enfants. »

Gaël Angoula, l’arbitre de ce Metz-Bordeaux, est prévenu.

