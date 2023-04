Metz-Bordeaux : la dernière chance pour les Grenats ?

Il y a un an, presque jour pour jour, Bordeaux et Metz se retrouvaient déjà pour le compte d’une 31e journée de championnat, à la petite différence qu’il s’agissait encore d’une rencontre de Ligue 1 et non de Ligue 2, où les deux équipes se tirent la bourre actuellement. Benoît Tavenot, en charge des Grenats ce jour-là, avait alors vu sa bande mener 0-1 au Matmut Atlantique avant de couler en seconde période et de s’incliner 3-1. Furieux, il avait lâché ceci après la partie : « Quand on joue le maintien, quand on joue sa vie sportive, il faut être un chien sur le ballon. Il ne faut pas se raconter d’histoire. La Ligue 1 ça se mérite, pour un club, pour une ville, pour les joueurs, pour un staff. Si on descend, il ne faut pas croire qu’on va la retrouver demain matin. » Demain matin non, mais 360 jours plus tard, voilà les Mosellans à nouveau ambitieux, invaincus depuis dix-sept matchs en Ligue 2, et avec une possibilité en or de croire à une remontée immédiate dans l’élite. Rien de très surprenant, finalement, pour un club qui s’est habitué à faire l’ascenseur, souvent trop juste pour la Ligue 1 mais trop grand pour les divisions en-dessous.

Exit le spectacle, vite des points !

Mais avant d’imaginer regoûter aux endiablés multiplex du dimanche après-midi, les Messins ont d’abord l’interdiction de commettre un faux pas ce samedi, lors de la réception à domicile d’une équipe bordelaise solide dauphine du Havre. Quatre points séparent les Grenats des Girondins, et à sept journées du terme, une défaite mettrait sans doute fin à tous les espoirs de László Bölöni. Le Roumain, qui a réussi à redresser la barre après un début d’exercice compliqué, s’est montré particulièrement tendu face aux journalistes ce jeudi, et a préféré mettre en avant le bilan comptable de son équipe plutôt que le contenu des rencontres.

Si on peut faire 5-0 ou 6, encore mieux, avec plus de spectacle et des pom-pom girls… Mais on ne peut pas, on n’en est pas capables, on essaye de faire ce qu’on peut. László Bölöni, entertainer.

« C’est vrai que les trois derniers matchs n’étaient pas séduisants, mais on a fait combien ? Sept points sur neuf ? Ah, c’est bien, c’est pas mal ! J’aimerais bien mettre la cerise sur le gâteau, gagner 5-0, mais on ne l’a jamais fait. Et ça fait très très longtemps que ce n’est pas arrivé à Metz, même avec un autre effectif, observe-t-il. Si on peut faire 5-0 ou 6, encore mieux, avec plus de spectacle et des pom-pom girls… Mais on ne peut pas, on n’en est pas capables, on essaye de faire ce qu’on peut. » Il ne faut donc sans doute pas s’attendre à un feu d’artifice à Saint-Symphorien, qui n’a plus connu la défaite depuis début septembre (lors d’un match fou face à Guingamp où les Grenats avaient fini à huit), et devrait enregistrer la plus belle affluence de sa saison avec près de 25 000 spectateurs attendus. Les supporters le savent : même sans spectacle, c’est le moment ou jamais de taper du poing sur la table.

Mikautadze attendu au tournant

En face se dressent des Girondins en pleine confiance (cinq victoires sur leur sept derniers matchs), dont Bölöni a chanté les louanges : « Quand je regarde cette équipe, c’est celle qui m’a fait la plus belle impression. Je trouve que leur effectif est le plus riche. C’est intéressant d’avoir ce groupe-là après les problèmes financiers qu’ils ont eus. » Pour rivaliser, les Messins devront s’appuyer sur leur buteur phare Georges Mikautadze, qui a clairement pris les commandes du club en 2023. Le Géorgien, nommé pour le trophée de joueur du mois de mars en Ligue 2, est co-meilleur buteur du championnat à égalité avec Jean-Philippe Krasso (quinze buts chacun), et a souvent masqué les faiblesses offensives de son équipe. « C’est un peu l’arbre qui cache la forêt : si les Messins ne l’avaient pas eu, cela aurait été assez pauvre offensivement. Mettre quinze buts, ce n’est pas anodin, c’est un très bon joueur mais derrière, il n’y a pas grand monde pour être autant décisif », estime à ce sujet Bernard Zénier, ancienne légende du club, au micro de la radio ARL. Bonne nouvelle pour les Grenats : dans une récente interview accordée au média luxembourgeois L’Essentiel, Mikautadze, dont le dernier ballon dans l’élite était une frappe sur la barre menant ensuite à un but adverse, a confié qu’il était possible de le voir rester à Metz la saison prochaine… en cas de montée en Ligue 1. Les Messins savent à quoi s’en tenir.

