L’AS Rome veut Renato Sanches en prêt, le PSG préfère le vendre

Vente sans garantie.

En août, Renato Sanches soufflera sa vingt-sixième bougie et il semble encore loin de passer le cap décisif dans sa carrière. Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain – certes pas le club le plus sain pour sa progression – le Portugais est en effet déjà poussé vers la sortie. Avec seulement 27 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, pour deux petits buts, Sanches a raté de nombreuses échéances à cause de blessures à répétition.

Rarement à 100 % de ses moyens, l’ancien Lillois plaît toutefois à José Mourinho qui le veut sous ses ordres à la Roma. D’après RMC Sport, les Italiens proposeraient ainsi un prêt pour s’attacher ses services. Plutôt logique vu les pépins physiques qu’il traîne. Pourtant, le Paris Saint-Germain ne souhaite entendre parler que d’une vente. Selon les informations du média, les Parisiens ne veulent pas se retrouver dans une situation déjà connue l’été dernier où les trop nombreux prêts n’ont pas allégé l’effectif et dont les principaux concernés garnissent désormais le loft.

