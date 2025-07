Le PSG connaît (un peu) l'arbitre désigné pour la Supercoupe d'Europe

Et non, ce n’est pas Pierluigi Collina…

La Commission des arbitres de l’UEFA a rendu son verdict : João Pinheiro sera au sifflet de la Supercoupe d’Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham le 13 août prochain à Udine, en Italie. Son visage est bien connu des Parisiens (non), puisqu’il a officié en tant que quatrième arbitre lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter (5-0). Une nomination de bon augure pour les Rouge et Bleu ? En tout cas, la rencontre sera arbitrée par un habitué des confrontations européennes, puisque le Portugais a officié sur 68 matchs de l’UEFA au cours de sa carrière.

Pas encore de rencontre majeure à son actif en tant qu’arbitre principal, mais bon, à 37 ans, il faut bien commencer quelque part.

