L’Arabie Saoudite ne sera pas sponsor de la Coupe du monde féminine 2023

Un rétropédalage comme on les aime.

Lors du 73e congrès de la FIFA à Kigali au Rwanda, en marge de sa réélection à l’applaudimètre, Gianni Infantino a annoncé que Visit Saudi ne sera pas sponsor du prochain Mondial féminin cet été. En conférence de presse, le président de la FIFA a déclaré qu’il « y a eu des discussions avec Visit Saudi, mais au final, cela n’a pas abouti à un contrat ». Tout en versant dans la condescendance lorsqu’il a évoqué les réactions du monde du football féminin : « C’était une tempête dans un verre d’eau ».

Gianni Infantino — the only candidate — re-elected as FIFA president without a vote but by acclamation. pic.twitter.com/jHCgQlS6iG — tariq panja (@tariqpanja) March 16, 2023

Les dirigeants des Fédérations australienne et néo-zélandaise avaient vivement critiqué le choix et le message que renverrait un tel sponsor, l’Arabie Saoudite étant un pays où les droits des femmes – et de l’Homme plus généralement – sont régulièrement bafoués.

Gianni des idées de génie.

