Visit Saudi, le potentiel sponsor du Mondial féminin qui passe mal

Le sportwashing ne passe pas.

Les patrons des footballs australien et néo-zélandais, James Johnson et Andrew Pragnell, se sont insurgés contre les sponsors venant du Golfe persique. Avec la rumeur selon laquelle un partenariat devrait être signé entre la marque Visit Saudi et la FIFA pour la Coupe du monde féminine qui se déroulera du 20 juillet au 20 août prochain, plusieurs acteurs et actrices du monde du ballon rond s’étaient insurgés face à cette nouvelle. James Johnson a expliqué : « Bien que le partenariat n’ait pas été confirmé par la FIFA, sur la base des consultations que nous avons eues avec notre communauté, les principales parties prenantes et notre propre position, nous ne serions pas à l’aise avec ce partenariat. » Son confrère néo-zélandais Andrew Pragnell a également déclaré avoir fait une lettre à la FIFA sur cette question. Selon lui, « il est clair que notre lettre, étant donné le retard dans la réponse, et l’absence de confirmation ou de démenti, ont provoqué une certaine forme de réflexion à la FIFA sur cette question ».

Just another controversial FIFA decision… 😤😩 https://t.co/r1Yrn298Uu — Vivianne Miedema (@VivianneMiedema) February 23, 2023

Certaines joueuses sont également sorties du silence, à l’image des stars américaines Alex Morgan et Megan Rapinoe, ou encore Vivianne Miedema, attaquante d’Arsenal et des Pays-Bas. Si la FIFA n’a à l’heure actuelle ni infirmé ni confirmé cette rumeur, nul doute qu’un tel partenariat serait très mal perçu. Le royaume de Mohammed Ben Salmane n’est pas pionnier en matière de droits des femmes et même de droits humains de manière générale. En outre, les relations homosexuelles demeurent illégales en Arabie saoudite, comme dans la majorité des pays du Golfe. Des données qui poussent les deux pays organisateurs à dénoncer tout accord de sponsoring qui pourrait être signé entre les pays du Golfe et la FIFA pour la prochaine échéance du football mondial.

