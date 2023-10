Lamine Camara avait tout préparé avant son lob génial contre Monaco

Le sens de l’observation.

Auteur d’un lob de 58 mètres dès les premières minutes du match à Monaco, Lamine Camara avait soigneusement préparé son plan avant la rencontre. « Oui, ça fait un moment que je suis leurs matchs et j’ai vu que le gardien sortait parfois loin de sa ligne. Dès que l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité, a-t-il confié après coup au micro de Canal+. Et je l’ai mis ! Je me suis mis dans la tête que j’allais avoir une occasion donc je n’ai pas hésité. »

Nabil Fekir et Wahbi Khazri auront apprécié.

