Farid El Melali (encore) inculpé par la justice

Il enchaîne les condamnations.

Comme rapporté par le Courrier de l’Ouest, Farid El Melali a été reconnu coupable d’avoir conduit sans permis. Celui qui devrait partir librement du Angers SCO à la fin de son contrat a été condamné, le 5 mai dernier, à une peine de 100 jours-amendes à 100 euros, ce qui représente un total de 10 000 euros. L’Algérien sera également interdit de conduire pendant cinq mois

Déjà condamné pour des faits d’exhibitions sexuelles

Ce n’est pas la première fois que le joueur est inculpé par la justice. Déjà en 2020, l’ailier avait été reconnu coupable d’exhibitions sexuelles devant deux de ses voisines. Ce dernier s’était masturbé une fois devant l’une des victimes et deux fois devant une autre. Les deux femmes avaient porté plainte en mai et en juillet 2020 pour des faits remontant au confinement.

Il avait été condamné à six mois de prison accompagné d’un sursis probatoire d’un an et demi. Une obligation de soins psychiatriques avait été également prononcée à l’encontre d’El Melali.

Le joueur devrait rejoindre l’Égypte à la fin de son contrat et plus précisément le Zamalek Football Club. Et il ne nous manquera pas.

Contrôlé positif à l’ecstasy, Ibrahima Niane est condamné à deux ans de suspension