L’affaire Negreira relancée avec la sortie d’un livre accusateur ?

Une tentative de déstabilisation made in PSG ?

« L’affaire Negreira », scandale de corruption arbitrale au cœur duquel on retrouve le FC Barcelone fait de nouveau parler en Espagne, avec la sortie du livre « La vérité sur le cas Negreira. Ma lutte contre la corruption arbitrale ». L’auteur, Xavier Estrada Fernández, ancien arbitre international espagnol retraité depuis 2023, s’était déjà exprimé sur le sujet de façon accusatrice. Ce dernier charge José María Enriquez Negreira, ex-président du comité technique des arbitres, quant à sa responsabilité dans ce système corrompu, dénonçant qu’il avait « tout le pouvoir » car il possédait « toute l’information arbitrale ».

Fernández souligne surtout que Negreira l’a été appelé afin de le menacer alors que l’arbitrage aurait fait bloc contre lui : « Lorsque j’ai intenté le procès, personne ne m’a appelé pour me proposer son aide. Ils ont serré les rangs et n’ont pas permis qu’il y ait des brèches ». Premier à agir de la sorte, car « son honneur a été sali », il a concédé se sentir « seul dans ce combat », mais ouvert à l’idée que d’autres personnes le rejoignent dans la lutte. Selon lui au CTA, il faudrait « voir, entendre et se taire » tandis qu’il y aurait « beaucoup d’intérêt à détourner le regard », ajoutant que les arbitres actuels ont « peur de s’exprimer. »

Le Barça tremble de nouveau et pas seulement à cause du retour d’Ousmane Dembélé.