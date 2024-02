Affaire Negreira : le parquet s’oppose à l’inculpation du Barça pour concussion

Affaire Negreira, chapitre VI, épisode 294 028.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Negreira. Le parquet anticorruption s’est positionné contre l’avis du juge Aguirre en s’opposant à « l’ouverture d’une enquête pour concussion (soit le fait de donner de l’argent à un agent public/fonctionnaire, sans y lier forcément des services) contre le FC Barcelone pour les paiements effectués à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres (CTA), José María Enríquez Negreira » selon l’agence de presse espagnole EFE. Le Tribunal supérieur de justice de Barcelone doit maintenant décider s’il révoque la décision du président du tribunal d’instruction ou non.

❗️Le Parquet s'oppose à l'accusation de concussion contre Barcelone dans le « cas Negreira » et se positionne contre l’avis du juge Aguirre. (@EFEnoticias) Pourquoi ? Pour eux Enríquez Negreira n'a pas le statut d'agent public, le délit ne peut donc pas exister. — Tracy Rodrigo (@tracyrodrigo_) February 2, 2024

Pour rappel, le Barça est accusé de corruption sportive, concussion, administration déloyale et falsification de documents commerciaux de grande ampleur et d’avoir versé au total 7,3 millions d’euros de pots-de-vin à un haut responsable de l’arbitrage espagnol (José María Enríquez Negreira) entre 2001 et 2018.

Mais si, le football est très net.

La serviette sur laquelle Messi a signé son premier contrat bientôt mise aux enchères