L’action folle du gardien de Boreham Wood

Grand moment d’égarement pour Nathan Ashmore.

Le dernier rempart de Boreham Wood, qui se déplaçait sur la pelouse de York City pour le compte de la huitième journée en cinquième division anglaise ce samedi, a offert un petit moment de folie autour de la 35e minute de jeu. Alors que York City menait 1-0, Ashmore se retrouve à s’emparer comme si de rien n’était du cuir avec ses mains alors qu’il se trouve à 25-30 mètres de ses cages !

One normal day of the Vanarama National League is all I ask for pic.twitter.com/LiKlpCvfh6

— G (@George_ycfc) September 10, 2023