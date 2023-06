L’AC Milan dévoile son nouveau maillot

Sans surprise.

L’AC Milan a dévoilé son maillot pour la saison 2023-2024, et rien de plus classique qu’un beau rouge avec des rayures noires. Le club a voulu mettre en avant la lettre « M » qui sonne comme le début de chaque histoire pour les Milanais. Pour ce faire, l’équipementier Puma a travaillé sur cette lettre au centre du maillot. Deux grandes bandes noires forment le M, relié par deux traits dirigés vers le milieu rouge du maillot. C’est un habit qui assure le confort avec la technologie dryCELL, la légèreté grâce au tissu ULTRAWEAVE et fabriqué avec un matériau 100% recyclé.

Tout ça pour perdre contre l’Inter en LDC.

Le Milan et Giroud enfoncent la Juve