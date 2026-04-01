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La terrible stat du foot italien

JF
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La terrible stat du foot italien

L’Italie s’enlise, les stats défilent. Alors que la Nazionale va vivre un nouveau Mondial devant sa télé, voilà qu’Opta est venu rajouter un clou sur le cercueil du foot transalpin. En effet, la maison mère des stats s’est penchée sur les joueurs nés en Italie à avoir disputé un match de Coupe du monde ces 10 dernières années.

Et la stat fait mal. Si le pays n’a plus mis les pieds à la Coupe du monde depuis 2010, quatre joueurs nés dans la Botte ont quant à eux disputé la reine des compétitions : Marcus Thuram (France), Nicolas Zalewski (Pologne), Thiago Alcántara (Espagne) et Walid Cheddira (Maroc). Avec la baisse de la natalité en Italie et les résultats cata de la sélection, verra-t-on à nouveau un jour un joueur né en Italie sur le pré pour un Mondial ?

Peut-être qu’avec eux, leur destin aurait été différent…

Ciro Immobile : « En Italie, il y a une forme d’ostracisme liée aux clubs »

JF

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