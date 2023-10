La stat qui met Manchester City en confiance avant la rencontre face à Arsenal

Même les statistiques sont en leur faveur.

Alors que le champion en titre se déplace à l’Emirates Stadium ce dimanche à l’occasion d’une rencontre qui jouera un rôle-clé dans la saison des deux équipes, une statistique devrait mettre les Skyblues en confiance. Défaits la semaine dernière par Wolverhampton (2-1), ils ne devraient en effet pas trop s’inquiéter, puisque depuis décembre 2018, City n’a jamais enchaîné deux défaites de suite en championnat. C’est tout simplement la plus longue série en cours dans l’élite anglaise. De l’autre côté, Arsenal n’a plus battu Manchester City en championnat depuis décembre 2016, c’était déjà à l’Emirates Stadium (2-1).

2018 – How recently did each Premier League side last lose consecutive league games?

Sep 2023 – Sheffield United Sep 2023 – Burnley Sep 2023 – Bournemouth Sep 2023 – West Ham Sep 2023 – Brentford Sep 2023 – Wolves Sep 2023 – Manchester United Sep 2023 – Luton Sep 2023 -… pic.twitter.com/qZfJr3TdMs

— OptaJoe (@OptaJoe) October 6, 2023