La stat forte de Karim Benzema, ennemi numéro 1 de Liverpool en Europe

Les défenseurs des Reds en ont fait des cauchemars.

Diminué par des problèmes musculaires, Karim Benzema n’était pas au sommet de sa forme ces dernières semaines. Mais à l’image de son équipe du Real Madrid, le Ballon d’or 2022 sait se sublimer dans les grands rendez-vous européens et l’a encore prouvé dans la victoire de son équipe à Liverpool (2-5). Auteur d’un doublé ce mardi, le Français a pris l’habitude de cartonner contre les Reds ces dernières années comme le prouvent les statistiques : d’après les données récoltées par Opta, KB9 en est maintenant à six buts inscrits contre l’équipe de Jürgen Klopp, dont quatre sur la pelouse d’Anfield. Aucun autre joueur n’a fait mieux que lui dans ces deux cas sur la scène européenne.

6 – Karim Benzema a marqué 6 buts contre Liverpool, plus que tout autre joueur en C1. Le 🇫🇷 en a inscrit 4 à Anfield, là aussi le plus haut total pour un adversaire sur la pelouse des Reds dans la compétition. Brillant. #LFCREAL pic.twitter.com/Yr111nwG4P — OptaJean (@OptaJean) February 21, 2023

Cette statistique est d’autant plus remarquable quand on sait que les deux équipes ont pris l’habitude de se retrouver dans des matchs à très haute importance en phase éliminatoire de la Ligue des champions. Si l’attaquant français n’avait pas marqué dans leur dernier affrontement en finale de la compétition la saison dernière (victoire 1-0 sur un but de Vinicius Jr.), il avait ouvert le score au même stade de la compétition en 2017-2018 (victoire 3-1).

En attendant un nouveau but au match retour pour terminer le travail devant son public ?