La Real Sociedad qualifiée, Benfica éliminé

Real Sociedad 3-1 Benfica

Buts : Merino (6e), Oyarzabal (11e), Barrenetxea (20e) pour la Sociedad // Rafa Silva (49e) pour le Benfica

Sur FIFA, ça aurait fini en rage quit très vite.

Quart-de-finaliste la saison dernière, Benfica ne verra pas les huitièmes cette année. Battus pour la quatrième fois en autant de sorties cette saison en Ligue des champions, les Lisboètes ont déjà dit adieu à un printemps en C1, après une nouvelle défaite face à la Sociedad ce mercredi (3-1). Et ce n’est pas comme si les Aigles s’étaient donné le temps d’y croire, complètement submergés en début de rencontre et menés 3-0 après 20 minutes à peine. Sous le déluge de San Sebastian, les Portugais ont raté tout ce qu’on peut rater sur un terrain de football, et vu leurs filets trembler cinq fois, même si deux buts ont été refusés pour une main de Merino (15e) et un hors-jeu d’Oyarzabal (19e). Des décisions anecdotiques, puisque la Real avait déjà fait le trou.

Sur un corner joué à deux, Mikel Merino a d’abord surgi au second poteau pour délivrer les siens (1-0, 6e). Cinq minutes plus tard, Oyarzabal a profité de la lenteur d’Otamendi, sur une passe en retrait anodine, pour faire le break (2-0, 11e), avant que Barrenetxea n’expédie un bombazo dans la lucarne de Trubin, abandonné par sa défense (3-0, 20e). Les Basques se sont même permis de rater un penalty, envoyé sur le poteau par Brais Mendez (27e). Apathique, Benfica n’a fait que constater les dégâts avant de stopper l’hémorragie. Les Portugais ont, à peine, repris espoir au retour des vestiaires, grâce à Rafa Silva (3-1, 49e). Mais la vraie révolte, bête et crasse, s’est plus fait sentir du côté du parcage lisboète, auteur de plusieurs lancers de fumigènes sur les supporters basques, que des joueurs. Des incidents qui ont sorti les joueurs du Benfica de leur match, plus qu’autre chose. Car en dehors d’une frappe lourde d’Otamendi (58e), on n’a plus vu les Lisboètes à l’attaque, tandis que la Sociedad poussait sans trop forcer, satisfaite de sa victoire qui l’envoie déjà presque en huitième de finale.

Un seul Gonçalo Ramos vous manque…

Real Sociedad (4-4-2): Remiro – Elustondo (Odriozola, 86e), Zubeldia, Le Normand, Munoz – Zubimendi, Merino, Mendez (Turrientes, 70e), Barrenetxea (Zakharyan, 78e) – Kubo (Fernandez, 70e), Oyarzabal. Entraîneur : Imanol Alguacil

Benfica (3-4-3): Trubin – Morato, Otamendi, Silva – Mario (Tengstedt, 85e), Luis (Jurasek, 31e), Aursnes, Neves – Rafa Silva (Chiquinho, 85e), Di Maria (Guedes, 85e), Cabral (Musa, 64e) Entraîneur : Roger Schmidt