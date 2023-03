La Roma se paye la Juve

Roma 1-0 Juventus

But : Mancini (53e) pour la Roma

La Louve rugit toujours.

Battue à la surprise générale par la Cremonese cinq jours plus tôt, la Roma s’est reprise en faisant tomber la Juve dans son bouillant Stadio Olimpico (1-0).

Sur une série de quatre victoires sans encaisser le moindre but à domicile avant le coup d’envoi, les ouailles de José Mourinho ont fait jeu égal en première période face à des Turinois qui se sont procuré la meilleure occasion : après que Paolo Dybala a fait chauffer les gants de son ancien portier Wojciech Szczęsny côté romain un peu plus tôt dans le match, c’est un coup de tête d’Adrien Rabiot repoussé par Rui Patricio et son poteau qui fait office de frisson juste avant la pause.

Lors du second acte, ce choc va s’emballer dès le retour des vestiaires : Bryan Cristante décale Gianluca Mancini côté droit qui expédie un missile gagnant dans le petit filet de Szczęsny (1-0, 53e). De quoi sortir la Vieille Dame de son état latent qui se décide enfin à passer la deuxième : Juan Cuadrado touche à nouveau le montant droit de Rui Patricio sur coup franc, Ángel Di María oblige le champion d’Europe 2016 portugais à une belle horizontale, et on se dit alors que la Juve va finir par arracher le nul. Pour cela, Max Allegri décide de faire entrer l’attaquant italien Moise Kean à la 89e minute. Problème : quarante-cinq secondes plus tard, l’international transalpin dégoupille en mettant un low kick à Mancini et voit rouge. De quoi sérieusement handicaper ses partenaires, qui se procurent pourtant une ultime cartouche au bout du temps additionnel à la suite d’un débordement de Federico Chiesa, une tête contrée de Paul Pogba et un tir de Danilo qui termine dans la niche de Rui Patricio. Un succès prestigieux pour l’AS Roma qui la fait grimper à la quatrième place, devant l’AC Milan.

AS Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Zalewski (Karsdorp, 64e), Cristante, Matic, Spinazzola – Wijnaldum (Bove, 73e), Pellegrini (Volpato, 86e) – Dybala (Abraham, 73e). Entraîneur : José Mourinho.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Alex Sandro (Bonucci, 46e) – Cuadrado (Kean, 89e), Fagioli (Chiesa, 59e), Locatelli (Paredes, 76e) , Rabiot, Kostic (Pogba, 76e) – Di Maria, Vlahovic. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

