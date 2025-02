Luis Enrique sera mis à l'honneur à l'occasion de PSG-Monaco

Luis Enrique, acte II.

L’Espagnol n’est pas venu à Paris pour un one-shot. L’ancien coach du Barça et de la Roja prolongera officiellement l’aventure au PSG jusqu’en 2027, comme l’a révélé Le Parisien, une info confirmée par L’Équipe.

La nouvelle devrait même être annoncée ce vendredi soir en amont de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Monaco en Ligue 1. Objectif : s’inscrire dans la durée et façonner une équipe à son image.

🚨🔴🔵 La prolongation de contrat de Luis Enrique va être officialisée ce soir lors de PSG Monaco. Contrat jusqu’en 2027. pic.twitter.com/XpkwDAafjq — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 7, 2025

Un triplé nationale et une demi-finale de C1

Pour sa première saison sur le banc parisien, l’Asturien s’est offert un triplé national (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions) et avait frôlé la finale de Ligue des champions, stoppé net par Dortmund (0-1, 0-1).

Cette saison, sans Kylian Mbappé et avec un collectif à rééquilibrer, il voit toujours son équipe archi dominer la scène nationale, malgré quelques couacs européens. Mais les dernières performances parisiennes, entre la démonstration contre Salzbourg, le renversement face à City et l’ultra forme d’Ousmane Dembélé, ont créé un certain enthousiasme et un vent d’optimisme autour du club de la capitale.

Tout le monde dans le train de la hype !

