La presse étrangère réagit à la défaite parisienne à Munich

Un nouvel échec qui fait parler.

Au lendemain de l’élimination parisienne à Munich mercredi soir, la presse étrangère a logiquement évoqué un PSG sans idée et un Bayern expérimenté. Qualifiant Paris de « faible », Kicker et son titre ironique « Allez, FCB » soulignent la deuxième mi-temps « convaincante » des Munichois avec une cage inviolée pour la septième fois en huit matchs de Ligue des champions cette saison. De son côté, Die Welt insiste sur le duo Messi-Mbappé « mis au frais », tout en précisant que les Bavarois ont été « chanceux » en première mi-temps par rapport aux ratés parisiens.

Le club de la capitale n’est pas non plus épargné chez les Espagnols avec Marca qui envoie un message à Kylian Mbappé en affirmant qu’il sait ce qu’il a à faire s’il veut remporter la C1. En Angleterre, la BBC parle d’un Bayern « discipliné et efficace » qui s’est imposé de manière confortable et critique un Paris Saint-Germain peu dangereux, dont la seule occasion vient d’une erreur du gardien suisse Yann Sommer, et qui porte comme symbole la « faible » finition de Vitinha sur cette même action. Pour l’Italie et la Gazzetta dello Sport qui couvre logiquement plus la qualification de l’AC Milan, on se questionne par ailleurs sur le temps qu’il faudra encore attendre pour voir l’ambitieux club français soulever la coupe aux grandes oreilles.

Les mêmes questions chaque année pour nos voisins.