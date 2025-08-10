Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant

Déjà un premier trophée de prestige à Londres pour Viktor Gyökeres !

Pour sa troisième apparition sous la tunique d’Arsenal, samedi en amical, l’avant-centre suédois de 27 ans, arrivé pour 75 millions d’euros en provenance du Sporting CP, a participé à la nette victoire des Gunners sur l’Athletic Club Bilbao dans le cadre de « l’Emirates Cup » (3-0), en inscrivant le premier pion de sa nouvelle vie : une reprise de la tête instinctive, après être passé devant son défenseur sur un centre tendu de Martín Zubimendi, en déviant juste ce qu’il faut pour tromper Unai Simón. De quoi donner le ton avant le premier match de championnat pour les Canonniers, dimanche à Old Trafford.

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/IhXonaPsDAk?si=HVGzvdSUjMEZa0Hk&start=38" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Marrante cette célébration, on ne l’avait encore jamais vue.

