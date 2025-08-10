S’abonner au mag
  • Emirates Cup
  • Arsenal-Athletic Bilbao (3-0)

Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant

JB
Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant

Déjà un premier trophée de prestige à Londres pour Viktor Gyökeres !

Pour sa troisième apparition sous la tunique d’Arsenal, samedi en amical, l’avant-centre suédois de 27 ans, arrivé pour 75 millions d’euros en provenance du Sporting CP, a participé à la nette victoire des Gunners sur l’Athletic Club Bilbao dans le cadre de « l’Emirates Cup » (3-0), en inscrivant le premier pion de sa nouvelle vie : une reprise de la tête instinctive, après être passé devant son défenseur sur un centre tendu de Martín Zubimendi, en déviant juste ce qu’il faut pour tromper Unai Simón. De quoi donner le ton avant le premier match de championnat pour les Canonniers, dimanche à Old Trafford.

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/IhXonaPsDAk?si=HVGzvdSUjMEZa0Hk&amp;start=38" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Marrante cette célébration, on ne l’avait encore jamais vue.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine