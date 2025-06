La police coince l’homme qui aurait menacé de mort Álvaro Morata

Débusqué.

Dimanche 8 juin, Álvaro Morata manquait le tir au but qui a privé l’Espagne d’une nouvelle Ligue des nations – et l’offrant par la même occasion au Portugal. Cet échec a valu à sa famille et lui d’être la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il aura fallu un peu plus de deux semaines pour identifier un des responsables. En effet, la police espagnole a annoncé ce 24 juin qu’un homme âgé de 19 ans a été arrêté à Málaga.

Le prétendu coupable était sous leurs yeux

Pourtant, le garçon s’était présenté de lui-même au commissariat, deux jours après les faits. Pas pour se rendre mais déclarer qu’il était le propriétaire du compte ayant envoyé ces menaces, mais que des inconnus lui avaient volé ses accès. Cependant, les incohérences dans le récit du plaignant ont poussé les enquêteurs à mettre en doute sa version, avant de trouver les preuves qu’il était présumément l’auteur de ces menaces.

On a encore du chemin à faire, avant de pouvoir rater tranquillement ses pénos.

Après trois ans à Bruges, Ferra Jutglà rentre au pays