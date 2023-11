La Ligue 1 attire moins de monde que la 2.Bundesliga

La Ligue 1 ne regarde personne dans le rétro, tout le monde la devance.

Confrontée à un manque de spectacle évident avant la trêve, la Ligue 1 a relevé la tête ce week-end, avec 28 buts sur les 9 matchs disputés, soit plus de 3 par match. Pourtant, une nouvelle statistique vient lui mettre la tête sous l’eau ce mardi et elle vient tout droit d’Allemagne. Le média sport.des’est en effet intéressé aux affluences des stades en Europe et a constaté un chiffre éloquent : les stades de deuxième division allemande sont plus remplis que les stades de Ligue 1. Au total et selon les chiffres de Transfermarkt (arrêtés vendredi dernier), 28 353 personnes se déplacent chaque semaine pour observer les joueurs de deuxième division germanique, alors que la première division hexagonale n’attire que 26 797 fans dans ses stades chaque week-end.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Avec des initiatives comme celles du Fortuna Düsseldorf, et des stades de plus grande capacité, plus facile effectivement d’attirer du monde pour garnir les tribunes, mais cela interroge tout de même. Pourtant, avec 23 810 spectateurs de moyenne tout au long de la saison passée, la France du football a atteint des sommets records. Tout n’est donc pas à jeter pour la Ligue 1, qui est d’ailleurs en train d’exploser sa marque de référence cette année encore avec une affluence moyenne de 26 797 supporters par match.

Il faut dire que les préfets n’aident pas beaucoup.

Claudio Echeverri, diaboliquement talentueux