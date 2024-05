L’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 2 bientôt lancé

Qui pour diffuser le deuxième plus beau championnat du monde ?

La Ligue 1 cherche toujours un diffuseur pour la saison à venir, mais la LFP s’active en parallèle pour lancer l’appel d’offres pour les droits TV de sa petite sœur, la Ligue 2. Pour rappel, l’instance n’a toujours pas trouvé preneur pour l’élite, DAZN étant hors course, alors que beIN Sports se retrouve sans le soutien de Canal + pour récupérer l’intégralité des droits sur la période 2024-2029. En attendant de trouver (enfin) une solution, la Ligue souhaiterait régler la situation de la deuxième division. Qui pour la diffuser ?

D’après L’Équipe, la réponse sera donnée dans les prochains jours, à l’occasion du conseil d’administration de la Ligue, prévu le 5 juin. Cette saison, la L2 était couverte par trois chaînes : Prime Video, diffuseur majoritaire avec huit rencontres ; beIN Sports avec deux matchs, celui du samedi après-midi et celui du lundi ; et La Chaîne L’Équipe avec un match en clair le samedi soir. Le quotidien précise que les droits TV du championnat sont aujourd’hui estimés à 39 millions d’euros par la LFP, comprenant trois lots (les deux meilleures affiches, les sept autres matchs et un magazine diffusé en semaine et le week-end).

Prenez votre temps, surtout.

