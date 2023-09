La LFP dévoile les contours du nouvel appel d’offre pour la Ligue 1

Le milliard et rien d’autre !

C’est ce mardi que l’appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 a été officiellement lancé. Et la LFP en a dévoilé les principaux contours. Sur la durée, notamment, puisque pour la première fois, ces droits porteront sur une période qui passe de quatre à cinq ans. Pour le premier lot, comprenant les affiches premiums, soit les choix 1, 2 et 4, il faudra débourser 530 millions d’euros par saison, tandis que pour le second lot, comprenant les six autres matchs de la journée, il faudra sortir 270 millions par an. Pour le lot numéro un, les paliers d’enchères se feront par tranche de 10 millions, alors que pour le deuxième, ce sera par tranche de cinq millions.

Parmi les changements notables, le match du dimanche à 13h sera positionné à 19h le samedi, permettant ainsi d’offrir trois affiches le samedi après-midi, et donc plus de flexibilité pour les équipes européennes. De son côté, le multiplex du dimanche est décalé à 17h, toujours le dimanche, au lieu de 15h aujourd’hui. En parallèle de ces changements, les droits de diffusion sur les réseaux sociaux seront associés aux lots de diffusion, ce qui devrait permettre un partage en quasi-direct des images de Ligue 1 en ligne et permettre une plus grande exposition au championnat.

Si avec ça Canal + et Mediapro ne repointent pas le bout de leur nez…

