La LFP fait le choix de Mediawan pour la production de la chaîne de la Ligue 1

Une nouvelle étape pour la chaîne de la Ligue 1.

La LFP a annoncé ce lundi après-midi avoir retenu Mediawan Sport pour la production éditoriale de la plateforme consacrée à la Ligue 1, qui doit diffuser huit matchs par journée dès la saison à venir. Un choix motivé par la réputation sur le marché du groupe qui a notamment produit F1, le film avec Brad Pitt actuellement en salles.

« L’ensemble des sociétés ayant répondu à l’appel d’offres ont livré des candidatures de qualité, tout particulièrement dans la dernière phase de l’appel d’offres, avec notamment 21 Production, peut-on lire dans le communiqué. Le choix sur l’ensemble des quatre lots – Gestion du personnel éditorial ; Production éditoriale des matchs ; Production éditoriale des multiplex ; Production éditoriale des magazines – s’est porté sur Mediawan Sport, dont le projet correspond à l’ambition portée par les équipes de LFP Media. »

« Nous sommes fiers d’avoir été retenus par LFP Media pour contribuer au succès de la nouvelle plateforme de la Ligue 1, a réagi le directeur général du groupe de Pierre-Antoine Capton, proche de Vincent Labrune, qui s’est déporté du processus de décision relevant à 100% à Nicolas de Tavernost et de ses équipes. Ce partenariat marque une étape importante pour Mediawan Sport, et nous mettrons toute notre expertise éditoriale et créative au service de cette grande ambition. »

Six semaines pour que tout soit prêt à la reprise.

