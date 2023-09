La levée de fonds des supporters de Sochaux réunit plus de 10 000 socios

Le lion rugit encore.

Au bord du gouffre au cœur de l’été, le FC Sochaux se remet, à son rythme, d’une convalescence qui aurait pu le voir tomber dans les tréfonds du football français. Mais malgré tous les déboires accumulés depuis plusieurs années, le club peut compter sur le soutien indéfectible de ses supporters qui viennent de prouver, de nouveau, qu’ils sont bien un pilier de Bonal. Sous l’égide de l’association Sociochaux, une levée de fonds, sur le principe de devenir socio, a été organisée et a déjà rassemblé plus de 10 000 personnes.

🎉🥳 Nous l'avons fait ! 🙌 Grâce à votre incroyable soutien, nous avons atteint 10 000 socios dans cette levée de fonds, un accomplissement exceptionnel ! 💪💛💙 Un immense merci à chaque personne qui a contribué à cette réussite. Et à Sarah de Lyon 🦁 qui est la 10000e ! pic.twitter.com/xDgetW8YJC — Association Sociochaux (@sociochaux_asso) September 7, 2023

Et alors qu’ils siégeront au conseil d’administration du club, ces supporters veulent avant tout éviter de voir les fantômes du passé ressurgir et laisser leur club aux mains de mauvais gestionnaires. Avec plus de 700 000 euros déjà récoltés, les Sochaliens veulent s’appuyer sur un modèle qui a fait ses preuves du côté de Bastia. Transparents sur leur utilisation des fonds récoltés, ces supporters, qui déclarent ne pas vouloir s’immiscer « dans le détail de la politique sportive ou de la gestion quotidienne du club » , entendent bien donner un peu de pérennité au club, eux qui ont créé l’association en 2018, déjà pour lutter contre des investisseurs douteux.

Qui a dit qu’il n’y avait plus d’argent à Sochaux ?

